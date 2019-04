Gone Home, Humble Bundle Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu

The Fullbright tarafından geliştirilen hikaye odaklı keşif oyunu ilk olarak 2013 yılında raflardaki yerini almıştı.

Gone Home’da yıllar sonra Arbor Hill’de yaşadığı eve dönen bir karakterin başından geçen olaylara tanıklık edeceğiz. Dışarıdan gayet normal görünen bir evin içerisinde neler yaşandığını, insanların ortadan nasıl kaybolduğunu keşfetmeye çalışacağız.

Diğer hikaye odaklı keşif oyunlarında olduğu gibi Gone Home’da da aksiyon dozajı oldukça düşük. Yani oyun boyunca yapmanız gereken şey, önünüze çıkan her deliği kurcalayarak, o evde yaşayan insanlara neler olduğunu bulmak.

Bunun için gördüğünüz her çekmeceyi açmalı, bulduğunuz her notu okumalı ve evi en ufak ayrıntısına kadar incelemeniz gerekiyor.

Genel olarak bu tarz oyunlardan hoşlananların en kısa sürede Humble Bundle’ı ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.

Bu arada dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Oyun kısa bir süreliğine ücretsiz. Humble Bundle’da yazan son tarih ise 5 Mayıs. Yani bu oyunu 5 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar.

