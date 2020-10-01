Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu

TRT 1’in yeni dizisi Gönül Dağı’nın ilk fragmanı yayınlandı. Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan üstleniyor.

Dizide ayrıca Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın üstleniyor.

Dizide ayrıca Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de rol alıyor.



