GÖNÜL DAĞI 111. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı saat kaçta, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Yayınlanan fragmana göre Veysel'in yürümesi oldukça zor olacak. Veysel'i yürütmeye kararlı olan amcaoğlulları ise bu durum için bir plan geliştirecek. İşte Gönül Dağı 111. bölüm TRT1 canlı izle ekranı ve TRT1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA, BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı geçen hafta verilen milli yas arasının ardından bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. TRT 1'de yayınlanan dizi saat 20.00'de başlayacak. Gönül dağı bu akşam 111. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI 111. BÖLÜM İZLE!

Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir? Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir? Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder. Yeşim'in kariyeri nasıl etkilenecektir? Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Selma'nın cevabını merak ederken kendisiyle ilgili bir şeyi fark eder. Taner ne yapacaktır? Veysel babasının ısrarına rağmen çalışmakta kararlıdır. Yusuf'un gizlice çalıştığını gören ikili ne yapacaktır?

Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları her şeyin hazır olduğunu zannederken roketin olmadığını fark eder. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır?

Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Ramazan bu sorunu nasıl çözecektir? Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister. Filiz, Erkan'a nasıl yardım edecektir?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:20 Beni Böyle Sev

09:50 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

10:00 TRT'de 100. Yıl

13:00 Lingo

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Teşkilat

04:30 Lingo

05:20 Kapanış





