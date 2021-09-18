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Gönül Dağı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar"

18.09.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yer alan sevilen dizi Gönül Dağı'nın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi Yahya Samancı tarafından yönetiliyor. Fragmanda Dilek ve Taner'in birbirine olan aşkını ifade ettikleri duyuluyor. İşte Gönül Dağı 32. bölüm fragmanı!

Gönül Dağı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar"

Ekranların sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı her cumartesi TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Oyuncuların başarılı performansı ve dizinin ilgi çekici hikayesiyle Gönül Dağı dizisi, reyting sıralamalarında üstlerde yer alan projelerin başında geliyor. İşte Gönül Dağı 32. bölüm fragmanı!

GÖNÜL DAĞI 32. BÖLÜM FRAGMANI

Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi 32. bölümü ile bu akşam 20.00 itibarıyla TRT 1 ekranlarında olacak. Gönül Dağı dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Dilek ve Taner'in birbirlerine olan aşkını ifade ettikleri duyuluyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Dilek'in aniden kasabaya gelmesi ile sıkışır ve ani bir karar vermek zorunda kalır. Ani karar için iki günü olan Taner, kasabada meydana gelen kuraklık sebebiyle baş gösteren salgından dolayı karar veremez. Doktor Kenan, Taner ve amcaoğulları dahil tüm kasabalı salgının sona ermesi için çaba sarf eder.


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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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