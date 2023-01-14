Gönül Dağı 82. bölüm İZLE tek parça! Gönül Dağı 82. bölüm ÖZETİ!

Gönül Dağı her hafta yeni bölümleri ile izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizi bu akşam 82. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır? İşte tüm detaylar...

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GÖNÜL DAĞI 82. BÖLÜM ÖZETİ!

Annesinin hastalığını öğrenen Taner, bir karar vermek zorundadır. Taner'i bekleyen zor karar nedir? Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır?

Erkan mektup olayı yüzünden soruşturma geçirecektir. Disiplin soruşturması günü yaklaşırken Erkan, karamsarlığa düşer. Selma Öğretmen, Erkan'ın masumluğunu ispatlayabilecek midir?

Muammer ve Hüseyin altınların kendilerinde olduğunun anlaşılacak olmasından korkarlar. Ne yapacaklarını düşünürken akıllarına kasabalılara bir oyun oynamak düşer. İkilinin planı nedir?

