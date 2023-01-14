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Gönül Dağı 82. bölüm İZLE tek parça! Gönül Dağı 82. bölüm ÖZETİ!

14.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı bu akşam 82. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Trt1'in sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda bu hafta yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dizimin yeni bölümünde; Annesinin hastalığını öğrenen Taner, bir karar vermek zorundadır. Taner'i bekleyen zor karar nedir? İşte yeni bölüm hakkında tüm merak edilenler...

Gönül Dağı 82. bölüm İZLE tek parça! Gönül Dağı 82. bölüm ÖZETİ!

Gönül Dağı her hafta yeni bölümleri ile izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizi bu akşam 82. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır? İşte tüm detaylar...

Gönül Dağı

GÖNÜL DAĞI 82. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜL DAĞI 82. BÖLÜM ÖZETİ!

Annesinin hastalığını öğrenen Taner, bir karar vermek zorundadır. Taner'i bekleyen zor karar nedir? Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır?

Gönül Dağı 2

Erkan mektup olayı yüzünden soruşturma geçirecektir. Disiplin soruşturması günü yaklaşırken Erkan, karamsarlığa düşer. Selma Öğretmen, Erkan'ın masumluğunu ispatlayabilecek midir?

Gönül Dağı 3

Muammer ve Hüseyin altınların kendilerinde olduğunun anlaşılacak olmasından korkarlar. Ne yapacaklarını düşünürken akıllarına kasabalılara bir oyun oynamak düşer. İkilinin planı nedir?

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