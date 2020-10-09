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Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları

09.10.2020 03:20 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Gönül Dağı'nın yayın tarihi belli oldu. Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. İşte Gönül Dağı dizisi konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı.

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan üstleniyor. Gönül Dağı’nın 1. bölümü, 17 Ekim Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
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GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın üstleniyor.

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Dizide ayrıca Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de rol alıyor.

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