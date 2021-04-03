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Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Keriman ve Selami muradına eriyor!

03.04.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı, her Cumartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Zahide ve Sefer, artık düğün hazırlıklarına başlamıştı. Peki Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Keriman ve Selami muradına eriyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Zahide ve Sefer, artık düğün hazırlıklarına başlamıştı. Peki Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (22. BÖLÜM)

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ (21. BÖLÜM)

Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik izin, Dilek’i nasıl etkileyeceği bilinmemektedir. Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amca oğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce olduça etkilenir ve Halime’yle konuşmaya karar verir. Zahide ve Sefer, artık düğün hazırlıklarına başlamıştır. Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla tüm her şey yıkılır. Bunu Sefer’den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (22. BÖLÜM)

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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