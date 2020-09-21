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Gönül Dağı dizisinin çekimleri başladı! İşte TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2020 20:48 | Son Güncelleme

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Gönül Dağı'nın çekimleri başladı. Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. İşte Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu ve setten ilk fotoğraflar.

Gönül Dağı dizisinin çekimleri başladı! İşte TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosu

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Gönül Dağı, izleyenleri derinden etkileyecek güçlü öyküsü, Anadolu’nun güzelliklerini sergileyen görüntülerinin yanı sıra usta oyuncu kadrosuyla da göz dolduracak.

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Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın üstleniyor.

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Dizide ayrıca Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de rol alıyor.

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