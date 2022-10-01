Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Yüreklere dokunan hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kuran Gönül Dağı dizisi, sezon finali bölümüyle milyonları gözyaşlarına boğmuştu. Başrol oyuncusu Gülsim Ali'nin diziden ayrılması şaşkınlık yaratırken, yerine gelecek isim merak konusu oldu. Gönül Dağı'na, Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç'in geleceği haberi, izleyiciyi heyecanlandırdı.

Gönül Dağı'nın 65. bölümünde Gülsim Ali'nin canlandırdığı Dilek karakteri, dağdan düşen kayanın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Ramazan ve Asuman'ın düğün gününde vefat eden Dilek'in vedası, seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu.

Taner karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berk Atan, hamile eşini kaybettiği sahnede sergilediği oyunculuk performansıyla yürekleri dağlamıştı.

Seyircide iz bırakan sezon finali sonrası, Gülsim Ali'nin yerine herhangi bir oyuncunun gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı.

Güzel oyuncu Melis Sevinç, Gönül Dağı kadrosuna Öğretmen Selma karakteriyle dahil oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Melis Sevinç, başarılı oyuncu Beren Saat'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sevinç'in pozlarına ''Diziye Beren Saat geldi sanırım?'', ''Beren Saat ile aynı estetikçiye gitmişimdir'', ''Beren Saat'in ikizi gibi'' ve ''Beren Saat gibi bir kadına benzemek... Ne şans!'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Gönül Dağı'nın Öğretmen Selma'sının Instagram paylaşımları...



