MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

01.10.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yönetmenliğini, Yahya Samancı üstleniyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'na Gülsim Ali'nin ani vedası damga vurmuştu. Gülsim Ali'nin hayat verdiği Dilek karakterinin vefatı sonrası, güzel oyuncu Melis Sevinç kadroya dahil edildi. Melis Sevinç'in, başarılı oyuncu Beren Saat'e benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Yüreklere dokunan hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kuran Gönül Dağı dizisi, sezon finali bölümüyle milyonları gözyaşlarına boğmuştu. Başrol oyuncusu Gülsim Ali'nin diziden ayrılması şaşkınlık yaratırken, yerine gelecek isim merak konusu oldu. Gönül Dağı'na, Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç'in geleceği haberi, izleyiciyi heyecanlandırdı.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Gönül Dağı'nın 65. bölümünde Gülsim Ali'nin canlandırdığı Dilek karakteri, dağdan düşen kayanın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Ramazan ve Asuman'ın düğün gününde vefat eden Dilek'in vedası, seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Taner karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berk Atan, hamile eşini kaybettiği sahnede sergilediği oyunculuk performansıyla yürekleri dağlamıştı.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Seyircide iz bırakan sezon finali sonrası, Gülsim Ali'nin yerine herhangi bir oyuncunun gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu bakın kim çıktı! Beren Saat detayı şoke etti

Güzel oyuncu Melis Sevinç, Gönül Dağı kadrosuna Öğretmen Selma karakteriyle dahil oldu.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Melis Sevinç, başarılı oyuncu Beren Saat'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sevinç'in pozlarına ''Diziye Beren Saat geldi sanırım?'', ''Beren Saat ile aynı estetikçiye gitmişimdir'', ''Beren Saat'in ikizi gibi'' ve ''Beren Saat gibi bir kadına benzemek... Ne şans!'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

İşte Gönül Dağı'nın Öğretmen Selma'sının Instagram paylaşımları...

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine gelen oyuncu şaşkına çevirdi! Beren Saat detayı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?
Eski karısının cinsiyet değişimi soruldu! Yanıt verince tepki çektiEski karısının cinsiyet değişimi soruldu! Yanıt verince tepki çekti
Kazancını gayrimenkule yatırmış! Doğayla iç içe evinin değeri olay olduKazancını gayrimenkule yatırmış! Doğayla iç içe evinin değeri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Berk Atan Gülsim Ali gönül dağı gülsim ali ilhan Pınar gönül karakteri gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Detaylar ortaya çıktı! 9 bin saat boyunca takip edildiler

Detaylar ortaya çıktı! 9 bin saat boyunca takip edildiler

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

Beklenen gün geldi! KYK borçları, sözleşmeliye kadro, EYT…

Beklenen gün geldi! KYK borçları, sözleşmeliye kadro, EYT…

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

İlginizi Çekebilir

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.