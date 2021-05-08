MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gönül Dağı’nın 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Taner yarışmayı kazanabilecek mi?

Gönül Dağı’nın 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Taner yarışmayı kazanabilecek mi?

08.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı’nın 27 yeni bölüm fragmanı yine birbirinden heyecanlı olaylarla izleyicisinin karşısında. Araba icadı yarışmasına başvuruları kabul edilen Taner ve amcaoğulları hızla arabayı tamamlarken, yarışma günü büyük heyecan yaşanıyor.

Gönül Dağı’nın 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Taner yarışmayı kazanabilecek mi?

Bir bozkır hikayesi olan Gönül Dağı’nın yeni bölümünde düğün hazırlığı yapan Sefer ve Zahide, artık ev meselesini çözmek için adım atmak istiyor. Ancak eve geçici olarak yerleşen Kamuran ve Selami’nin evden çıkmak gibi bir niyetleri yok…

GÖNÜL DAĞI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Araba İcadı Yarışması’nın zamanı gelip çatar. Taner, Veysel ve Ramazan henüz tamamlayamadıkları arabalarının eksiklerini gidermek için sıkı bir şekilde çalışma içine girerler.

Taner diğer yandan, babası tutuklandığı için canı sıkkın olan Dilek’in, yüzünü yeniden güldürebilmek için çaba harcar.
Yarışma günü geldiğinde Taner, amcaoğulları, Cemile, Asuman ve Dilek’i de yanlarına alarak yarışmaya yerine giderler. Taner’in yarışmayı kazanması kesin görünürken son anda beklenmedik bir karar alır.

Zahide ve Sefer’in düğün tarihi yaklaşmaktadır ancak henüz ev meselesini çözememişlerdir ve yakın zamanda bu konuyu halletmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Keriman ve Selami’yi aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Fakat bu zannettikleri kadar kolay olmayacaktır. Bunun için devreye Gülsüm Öğretmen girer ancak işler iyice büyür.

GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zahide’nin çocukları Fikret’e vermemek için uğraştığı velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelir ancak Sefer’in sabıka meselesini çözmeleri henüz çözülmemiştir. Taner ve amcaoğulları olaya el atar. Sefer’in gençken suçunu üstlendiği genci bulurlar. Üstelik mahkeme günü tüm kasaba Sefer’in arkasında birleşir. Sonunda Zahide çocukların velayetini yeniden kazanır.

Yıllar önce herkesin öldüğü zannettiği Ali, bir akşam Gönül Dağı’ndan ansızın çıkar gelir. Kurt saldırısına uğramıştır ve kanlar içindedir. Hemşire Elif’in yaralarını sarar. Bu sırada da Gülsüm Ali’yi polise teslim edip etmemek arasında ikileme düşer. Eski karı koca geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar, Gülsüm öğretmen sonunda Ali’yi polise teslim eder.
Diğer yandan Dilek, babasının masum olduğuna inanmaktadır, bunu kanıtlayabilmek için Ciritçi Abdullah’la birlikte Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkar.

Fadime, Dişçi Musa ve Veysel, Pembe’nin miras hakkını alabilmek için Fadime’nin ölmüş kocasının köyüne giderler ancak orada kötü bir şekilde karşılanırlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı...İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı...
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Aracın üzerine bırakılan cips kutusundan çıkanlar şaşırttı

Aracın üzerine bırakılan cips kutusundan çıkanlar şaşırttı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Çatı katında gördükleriyle dehşete düştüler!

Çatı katında gördükleriyle dehşete düştüler!

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hayat kısa memeler sarkıyor

Hayat kısa memeler sarkıyor

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.