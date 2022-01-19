Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan bakın kim çıktı! Duyanlar şaşkına döndü

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu Buse Orcan'ın hayatı merak konusu oldu.

2002 yılında İzmir'de dünyaya gelen Buse Orcan, lise eğitimini İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde aldı.

Şimdilerde Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik bölümünü okuyan Orcan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MEĞER TESCİLLİ GÜZELMİŞ

19 yaşındaki Buse Orcan, 2018 yılında katıldığı Best Model of Turkey'de ikinci oldu. 2019 yılında da derece elde eden Orcan, Farmasi Miss 2021'e de katıldı.

Oyuncu olmadan önce çeşitli markaların defilelerinde boy gösteren genç yıldız, profesyonel olarak dansla da ilgileniyor.

Piyano ve gitar çalabilen Orcan, çocukluk yıllarında başladığı baleyi de hala sürdürüyor.

Gönül Dağı dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Buse Orcan, sosyal medyada epey aktif.

Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.



