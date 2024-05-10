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  4. Değişimiyle gündemdeydi! Popstar Bayhan dünya listesinde zirveye yerleşti

Değişimiyle gündemdeydi! Popstar Bayhan dünya listesinde zirveye yerleşti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 12:06
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Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Popstar'da farklı yorumu ve kendine özgü tavırlarıyla dikkat çeken Bayhan Gürhan bu yarışma ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Popstar Bayhan son günlerde değişimiyle gündemdeydi. Bayhan şimdi de yeni bir rekora imza atarak adından söz ettirdi.

Değişimiyle gündemdeydi! Popstar Bayhan dünya listesinde zirveye yerleşti

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan, son dönemde soysal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Tarzını değiştiren ve bıyık bırakan Bayhan, "Fly Me to the Moon" performansıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı bu sefer de imza atığı yeni rekoru ile gündeme geldi.

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ZİRVEYE YERLEŞTİ

Spotify Top 50 Dünya Viral listesine 1 numaraya yükselerek zirvenin sahibi olan Bayhan, Dünya Viral Listesi’nde uzun süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı oldu.

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Bayhan'ın büyük başarısı sosyal medyada yankı uyandırdı. Ünlü isme 'Tebrrikler', 'Yakışır be', 'Başka bir şarkı dinleyemiyorum', 'O zaman ben tekrardan, 105 Bayhan yazıp. 3181'e gönderiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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