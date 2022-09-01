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Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan cesur poz! "Ne kadar güzel kareler"

01.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Orcan, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı ile dikkatleri çekti. Bu dizide Asya rolünü canlandıran Orcan, bir dönem sosyal medya pozlarıyla görenleri şaşırtmıştı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan cesur poz! "Ne kadar güzel kareler"

Oyuncu Buse Orcan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıyor. Orcan, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasını ikinci olarak tamamlamıştı. Kariyeriyle ön plana çıkan Orcan, sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

BUSE ORCAN'DAN CESUR POZ!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. O poza takipçileri, "Ne kadar güzel kareler", "Çok güzel olmuşsun Buse abla" yorumları yaptı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan cesur poz!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan cesur poz!

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TRT 1 gönül dağı Oyuncu buse
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