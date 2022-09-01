Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan cesur poz! "Ne kadar güzel kareler"

Oyuncu Buse Orcan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıyor. Orcan, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasını ikinci olarak tamamlamıştı. Kariyeriyle ön plana çıkan Orcan, sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. O poza takipçileri, "Ne kadar güzel kareler", "Çok güzel olmuşsun Buse abla" yorumları yaptı.
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