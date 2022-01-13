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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

13.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan güzel oyuncu Gülsim Ali'nin eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Son dönemin parlayan yıldızlarından Gülsim Ali, yeteneği ve doğal güzelliğiyle, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Gönül Dağı dizisinde 'Dilek' karakterini canlandıran Ali hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1995 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşamını sürdüren Türk bir ailenin kızı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, 2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle ekran macerasına başladı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Ardından Son Çıkış, Seddülbahir 32 Saat, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme ve Payitaht Abdülhamit gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle seyirciyi ekrana kilitleyen Gülsim Ali'nin eski aşkını görenler şaşkına döndü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Ali, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük olan meslektaşı Durul Bazan ile yaşadı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Yüzleşme dizisinde tanışan Gülsim Ali ve Durul Bazan'ın arkadaşlığı, zamanla aşka dönüşmüştü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesinin, bu ilişkiyi desteklemediği ancak güzel oyuncunun, ailesine rağmen Bazan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Yedi Güzel Adam, Arka Sokaklar, Galip Derviş ve Maskeli Beşler gibi yapımlarda oynayan Durul Bazan, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Ramadan karakteriyle akıllara kazındı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Şimdilerde herhangi bir yapımda rol almayan Bazan, en son başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinde 'İsmet' karakterine hayat vermişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin eski aşkını gören şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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