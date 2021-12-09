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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

09.12.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

Son Yaz Balkanlar, Hanım Köylü ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gülsim Ali, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle kalpleri fethediyor. Dizide hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MEMLEKETİNİ DUYAN ŞAŞTI KALDI

1995 doğumlu Gülsim Ali, Bulgaristan Türkü bir ailenin kızı. Rusçuk'ta dünyaya gelen oyuncu, uzun yıllar Bulgaristan'da yaşadı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

Gülsim Ali'nin şöhrete uzanan öyküsü ise Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında keşfedilmesiyle başladı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

2012 yılında Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

Ali, ilk başrol deneyimini Seddülbahir 32 Saat dizisiyle tattı. Ardından Hanım Köylü dizisinde Yusuf Çim ile başrolü paylaştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda yardımcı oyuncu olarak rol alan Ali, Gönül Dağı dizisiyle yeniden başrole yükseldi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

Gülsim Ali, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklığıyla göz kamaştırmıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!


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Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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