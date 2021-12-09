Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşkına döndü!

Son Yaz Balkanlar, Hanım Köylü ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gülsim Ali, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle kalpleri fethediyor. Dizide hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MEMLEKETİNİ DUYAN ŞAŞTI KALDI

1995 doğumlu Gülsim Ali, Bulgaristan Türkü bir ailenin kızı. Rusçuk'ta dünyaya gelen oyuncu, uzun yıllar Bulgaristan'da yaşadı.

Gülsim Ali'nin şöhrete uzanan öyküsü ise Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında keşfedilmesiyle başladı.

2012 yılında Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ali, ilk başrol deneyimini Seddülbahir 32 Saat dizisiyle tattı. Ardından Hanım Köylü dizisinde Yusuf Çim ile başrolü paylaştı.

Diriliş Ertuğrul, Yüzleşme ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda yardımcı oyuncu olarak rol alan Ali, Gönül Dağı dizisiyle yeniden başrole yükseldi.

Gülsim Ali, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklığıyla göz kamaştırmıştı.



