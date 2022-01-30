MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sitem etti! "Polise haber verdim"

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sitem etti! "Polise haber verdim"

30.01.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bir tweeti paylaşarak kendi başına gelen bir olayı anlattı ve sitem etti. Gönül Dağı dizisinin güzel oyuncusu Gülsim Ali açıklamasında yaşadıklarına dayanamayıp polise haber verdiğini de söyledi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sitem etti! "Polise haber verdim"

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda başrol olan Gülsim İlhan Ali sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla da gündem oluyor. Gülsüm Ali son olarak bir tweet'i paylaşarak kendi başına gelen olayı anlattı.

95 doğumlu genç oyuncu Gülsim Ali üst kattan gelen gürültüden rahatsız olduğunu ifade ederek hem sitem etti hem de takipçilerine de "Size de oluyor mu?" diye sordu.
Ekran Alıntısı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim İlhan Ali paylaşımında "Benim de başıma geldi, gündüzleri çıt çıkmıyor gece 23'ten sonra başlıyor. Sonunda polise haber verdim. Gerçekten ben de çok merak ediyorum ne oluyor?" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattıAynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı
Ünlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalanÜnlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalan
"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?""Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Erdoğan'dan sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Göz gözü görmüyor! 10 metreye kadar düştü

Göz gözü görmüyor! 10 metreye kadar düştü

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Askeri helikopter havalandı! Küçük çocuk köpek saldırısında yaralandı

Askeri helikopter havalandı! Küçük çocuk köpek saldırısında yaralandı

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.