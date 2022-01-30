Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sitem etti! "Polise haber verdim"

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda başrol olan Gülsim İlhan Ali sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla da gündem oluyor. Gülsüm Ali son olarak bir tweet'i paylaşarak kendi başına gelen olayı anlattı.

95 doğumlu genç oyuncu Gülsim Ali üst kattan gelen gürültüden rahatsız olduğunu ifade ederek hem sitem etti hem de takipçilerine de "Size de oluyor mu?" diye sordu.



Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim İlhan Ali paylaşımında "Benim de başıma geldi, gündüzleri çıt çıkmıyor gece 23'ten sonra başlıyor. Sonunda polise haber verdim. Gerçekten ben de çok merak ediyorum ne oluyor?" dedi.

