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Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

20.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı'nın yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit üstleniyor. Dizide canlandırdığı 'Muammer' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kardeşi de ünlü çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Muammer' karakteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kardeşini görünce çok şaşıracaksınız.

1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

Uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ali Düşenkalkar, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yaptı.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

5 bin civarında dizi, film, belgesel seslendiren Ali Düşenkalkar, bir süre özel bir kurumda diksiyon eğitimi verdi. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Ali Düşenkalkar, 2005 yapımı ABD-Almanya ortak yapımı V for Vendetta filminin baş karakterini Türkçe seslendiren kişidir.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

Evli bir çocuk babası Ali Düşenkalkar'ın, kameralar ardındaki yaşamı merak uyandırıyor.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

Ali Düşenkalkar'ın kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Munis Düşenkalkar'ı görenler şaşıp kalıyor.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

Munis Düşenkalkar, TRT 1'in efsane dizisi Seksenler dizisinde Sami'nin eşi Şükriye'yi canlandırmıştı.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

İstanbul doğumlu Munis Düşenkalkar, tıpkı abisi gibi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

Hayatını tiyatroya adayan Munis Düşenkalkar, halen Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışmaktadır.

Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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