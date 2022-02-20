Gönül Dağı'nın Düğüncü Muammer'i Ali Düşenkalkar'ın kardeşi Seksenler'in yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Muammer' karakteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın kardeşini görünce çok şaşıracaksınız.

1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.

Uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ali Düşenkalkar, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yaptı.

5 bin civarında dizi, film, belgesel seslendiren Ali Düşenkalkar, bir süre özel bir kurumda diksiyon eğitimi verdi. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Ali Düşenkalkar, 2005 yapımı ABD-Almanya ortak yapımı V for Vendetta filminin baş karakterini Türkçe seslendiren kişidir.

Evli bir çocuk babası Ali Düşenkalkar'ın, kameralar ardındaki yaşamı merak uyandırıyor.

Ali Düşenkalkar'ın kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Munis Düşenkalkar'ı görenler şaşıp kalıyor.

Munis Düşenkalkar, TRT 1'in efsane dizisi Seksenler dizisinde Sami'nin eşi Şükriye'yi canlandırmıştı.

İstanbul doğumlu Munis Düşenkalkar, tıpkı abisi gibi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Hayatını tiyatroya adayan Munis Düşenkalkar, halen Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışmaktadır.



