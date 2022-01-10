MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

10.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Elif Hemşire' karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Zümre Meğreli, Instagram pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, her hafta evlerimize konuk oluyor. Dizide canlandırdığı 'Elif Hemşire' karakteriyle büyük beğeni toplayan Zümre Meğreli, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zümre Meğreli, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Meğreli, 2020 yılında kadrosuna dahil olduğu Gönül Dağı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Oyunculuğu ve doğak güzelliğiyle dikkat çeken Zümre Meğreli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Meğreli, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor

Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyülüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
'Dudak yalama' tiki dalga konusu olmuştu! Beklenmedik paylaşım'Dudak yalama' tiki dalga konusu olmuştu! Beklenmedik paylaşım
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
meşhur olan soyunuyor
@b.yakut zaten soyunan meşhur oluyor

En Çok Okunan Haberler

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Ödenecek ücretler belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Ödenecek ücretler belli oldu

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu! Gündem olmuştu...

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu! Gündem olmuştu...

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.