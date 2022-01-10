Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, her hafta evlerimize konuk oluyor. Dizide canlandırdığı 'Elif Hemşire' karakteriyle büyük beğeni toplayan Zümre Meğreli, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zümre Meğreli, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.
Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Meğreli, 2020 yılında kadrosuna dahil olduğu Gönül Dağı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.
Oyunculuğu ve doğak güzelliğiyle dikkat çeken Zümre Meğreli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Meğreli, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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