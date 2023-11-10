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Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Asuman'ı doğum günü pozuyla gündem oldu! Hazal Çağlar'a bakan bir daha baktı

10.11.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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Trt1'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar doğum günü pozuyla gündem oldu. Güzelliği ve sesiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle beğenilerek izlenen Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar güzelliği ve sesiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim bu defa doğum günü pozuyla gündem oldu. 28 yaşındaki genç oyuncu mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle poz verdi. Hazal Çağlar cesur tarzı ile bakana bir daha baktırdı.

Hazal Çağlar 1

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Çok tatlı ve güzelsin', 'Hem kalbi hem kendi güzel', 'Güzelliğin halis mi?', 'Tanrı kadını yarattı', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Hazal Çağlar 2

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

Hazal Çağlar 3

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Hazal Çağlar 4

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.

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