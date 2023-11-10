Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Asuman'ı doğum günü pozuyla gündem oldu! Hazal Çağlar'a bakan bir daha baktı

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle beğenilerek izlenen Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar güzelliği ve sesiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim bu defa doğum günü pozuyla gündem oldu. 28 yaşındaki genç oyuncu mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle poz verdi. Hazal Çağlar cesur tarzı ile bakana bir daha baktırdı.

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Çok tatlı ve güzelsin', 'Hem kalbi hem kendi güzel', 'Güzelliğin halis mi?', 'Tanrı kadını yarattı', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.









