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  4. Gönül Dağı'nın Hüseyin'i Erdal Cindoruk diziden ayrılır ayrılmaz Sen Ağlama İstanbul ile el sıkıştı

Gönül Dağı'nın Hüseyin'i Erdal Cindoruk diziden ayrılır ayrılmaz Sen Ağlama İstanbul ile el sıkıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 07:31
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Gönül Dağı'nın Hüseyin'i Erdal Cindoruk diziden ayrılır ayrılmaz hemen yeni bir dizi ile anlaştı. Erdal Cindoruk'un yeni dizisi “Sen Ağlama İstanbul” oldu.

Gönül Dağı'nın Hüseyin'i Erdal Cindoruk diziden ayrılır ayrılmaz Sen Ağlama İstanbul ile el sıkıştı

Gönül Dağı'nın Hüseyin'i Erdal Cindoruk son bölümde diziye veda etti. Erdal Cindoruk paylaşımında "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gönül Dağı dizisine veda ettikten sonra çok sayıda teklif alan ünlü oyuncu “Sen Ağlama İstanbul" dizisiyle el sıkıştı.

İsfendiyar karakterine hayat verecek olan Erdal Cindoruk, usta aktör Tamer Levent’in hayat verdiği “Büyük Bey”in düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak ve Ferhat’ın (Aytaç Şaşmaz) yol göstericisi olacak.

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GÖNÜL DAĞI'NDA PEŞ PEŞE AYRILIK

Gönül Dağı Mihriban karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Nur Tekin "Bu dünyadan bir Mihriban geçti" diyerek rekortmen diziye veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
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