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  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

18.07.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, sezon boyunca seyircilerin ilgisini kaybetmedi. Konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken dizide, Meryem rolünü Sevilay Gültekin canlandırdı. Bu rol ile tanınan Sevilay Gültekin, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya başladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Genç oyuncu Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki performansıyla son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Dizinin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme gelen Gültekin, mini etekli poz verdi.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Sevilay Gültekin ilk televizyon deneyimini 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisi ile edindi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı dizisindeki rolüyle, oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşadı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Sevilen dizide hayat verdiği Meryem rolü ile oldukça konuşuldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Genç oyuncu son olarak, sosyal medya hesabında paylaştığı mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
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