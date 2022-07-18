Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin süper mini etekli poz verdi!

Genç oyuncu Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisindeki performansıyla son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Dizinin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme gelen Gültekin, mini etekli poz verdi.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Sevilay Gültekin ilk televizyon deneyimini 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisi ile edindi.

Gönül Dağı dizisindeki rolüyle, oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşadı.

Sevilen dizide hayat verdiği Meryem rolü ile oldukça konuşuldu.

Genç oyuncu son olarak, sosyal medya hesabında paylaştığı mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.



