Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Belediye Başkanı Münir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ege Aydan'ın gözlerden uzak yaşayan eşine bakın!
1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ege Aydan, opera sanatçısı Sevda Aydan'ın oğludur. Çocuk yaşlarda baleye ilgi duyan Aydan, uzun boylu olduğu için baleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Ankara Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Ege Aydan, çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Oyunculuğun yanı sıra resim sanatına da ilgi duyan Ege Aydan, yaptığı resimlerle Avrupa'nın ilk 10 ressamı arasına girmeyi başardı.
Kavak Yelleri, Yaprak Dökümü, Binbir Gece, Savaşçı, Behzat Ç, Asmalı Konak gibi güçlü yapımlarda rol alan Ege Aydan, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Ege Aydan, ilk evliliğini İpek Aydan ile yaptı. Ege Aydan'ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu Sevilay Aydan, güzelliğiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Yıllara meydan okuyan Sevilay Aydan'a ''Dünyaca ünlü yıldız sandım'' ve ''Harika görünüyorsunuz'' gibi yorumlar yapılıyor.
Ege Aydan, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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