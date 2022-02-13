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Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

13.02.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden itibaren TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasına girdi. Gönül Dağı'nın yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas üstleniyor. Reyting rekortmeni dizide hayat verdiği Münir Başkan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ege Aydan'ın eşi Sevilay Aydan, güzelliğiyle dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Belediye Başkanı Münir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ege Aydan'ın gözlerden uzak yaşayan eşine bakın!

1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ege Aydan, opera sanatçısı Sevda Aydan'ın oğludur. Çocuk yaşlarda baleye ilgi duyan Aydan, uzun boylu olduğu için baleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

Ankara Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Ege Aydan, çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Oyunculuğun yanı sıra resim sanatına da ilgi duyan Ege Aydan, yaptığı resimlerle Avrupa'nın ilk 10 ressamı arasına girmeyi başardı.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

Kavak Yelleri, Yaprak Dökümü, Binbir Gece, Savaşçı, Behzat Ç, Asmalı Konak gibi güçlü yapımlarda rol alan Ege Aydan, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Ege Aydan, ilk evliliğini İpek Aydan ile yaptı. Ege Aydan'ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu Sevilay Aydan, güzelliğiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

Yıllara meydan okuyan Sevilay Aydan'a ''Dünyaca ünlü yıldız sandım'' ve ''Harika görünüyorsunuz'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

Ege Aydan, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

Gönül Dağı'nın Münir Başkan'ı Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! ''Dünyaca ünlü yıldız sandım!''

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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