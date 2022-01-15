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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı kimdir, gerçek adı ne? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde 'Ramazan' rolüne hayat veren Cihat Süvarioğlu oyunculuğuyla gündeme geliyor. Instagram'ı 'cihatsuvari' kullanıcı adı ile kullanan Süvarioğlu 198 bin takipçisine paylaşım yapıypr. İşte merak edilenler...

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı kimdir, gerçek adı ne? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Cihat Süvarioğlu; Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar gibi oyuncuların yer aldığı komedi türündeki Gönül Dağı dizisinde 'Ramazan' rolünü oynuyor. Cihat Süvarioğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, sinema projesinde yer aldı. İşte detaylar...

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı kimdir, gerçek adı ne? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

23 Eylül 1990 Konya doğumlu Cihat Süvarioğlu 31 yaşındadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamladı.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı kimdir, gerçek adı ne? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

2014'ten beri ekran önünde olan Süvarioğlu Diğer Yarım, Bartu Ben, The Protector, Ölene Kadar, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı, Yüzleşme, Kronoloji, Yarım Kalan Aşklar, Gönül Dağı, Görümce, Kelebekler gibi yapımlarda oynadı.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı kimdir, gerçek adı ne? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında ve nereli?

Süvarioğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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