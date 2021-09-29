Gönül Yazar, ABD'deki nikahından fotoğrafları ilk kez paylaştı

Usta sanatçı Gönül Yazar, Onur Akay’a özel bir röportaj verdi. Evlilikleriyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Gönül Yazar, 6 kez nikah masasına oturduğunu ama hiçbiriyle evlilik yıl dönümü kutlayamadığını anlattı.

"EN UZUNU 11 AY SÜRDÜ"

Gönül Yazar, kendisine yöneltilen “niye ayrılıyorsunuz?” sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"6 kere evlendim hiçbiriyle bir seneyi çıkaramadım. Bir tanesi ile evlilik yıldönümü kutlamak nasip olmadı. En uzunu Özden Çelik'le 11 ay sürdü. Film çevirirken o attan düştü ben baktım, ben attan düştüm o baktı. Sonra İstanbul'a gelince evlendik. Ercan Akın'la evlendiğimde de annesi 10 günde ayırdı şarkıcı gelin istemem diye. Aile olayım diye evleniyorum, annesi istemiyordu. İlla adama boşayacaksın diye tesir ediyorlarsa, boşanmam mı diyecektim. Mecburen boşanıyordum. Bunları kimse bilmez Onur'cuğum. Elde olmayan sebepler diyordum geçiyordum. Sinan Bilsel'in erkek kardeşi Sidney'de yaşıyordu. Evleneli 6 ay olmuştu ve ben bir sahne programına gittiğimde ailesi ile Avustralya'ya gitmiş. Aylarca nereye gittiğinden haberim bile olmadı. Onun için boşanmamız 2 yıl sürdü. Los Angeles'te evlendiğim Fahrettin Akçınar'la Amerika'da tanıştım. Kilisede evlendik ama Green Card işlemlerine başlamadı. Evi ben kiraladım, eşyaları ben aldım. Hep yuva kurmak için fedakarlık yaptım. Olmadı eşyaları sattım geri döndüm."

Gönül Yazar, Amerika’da yaptığı evlilikte giydiği gelinlik fotoğraflarını da paylaştı.





