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Google akıllı saat sektörüne göz dikti

04.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google akıllı saat sektöründe yer edinmeye çalışıyor. Şirket bu son dönemlerde gücünü artırmak için büyük bir çaba harcayacak. Piyasada şimdilerde Apple Watch ile rekabet edebilecek Pixel Watch modeli ile ilgili dedikodular dönüyor.

Google akıllı saat sektörüne göz dikti

Küresel çapta büyük bir beğeni kazanmayı başaran Google markası akıllı saat modelini 2022 yılında piyasaya sürmeyi düşünüyor. Şirket 2021 yılının başlarında 2,1 milyar dolara Fitbit markasını satın almıştı. Ancak bu seferki planı biraz daha farklı. Kalp atış hızı monitörü ve adımsayar gibi bazı özelliklere sahip olması planlanan bir Google saati geliyor. Bu saatin yuvarlak tasarıma sahip olması planlanıyor.

Bu yeni akıllı saat modelinde temel sağlık sensörleri ön planda olacak. Kimileri tarafından Android Watch olarak adlandırılırsa bile çoğunluk bunun Pixel Watch olacağını söylüyor. Rohan kod adlı bir akıllı saatin varlığı aslında Google cihazını gösteriyor. Temel sağlık donanımlarına sahip olan bir Google akıllı saati büyük bir rağbet görebilir. Google akıllı saat sektöründe böylece güçlü bir yer edinmek istiyor.

Şirketin bu yeni cihazında bir miktar daha yüksek fiyat isteyeceği ifade ediliyor. Şimdilik en pahalı Google giyilebilir cihazı 299 dolarlık fitbit sense modeli.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Google
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