Google Chrome'un güvenliği yükseliyor

Bu değişiklikle Chrome yalnızca bir web sitesinin izinsiz bildirim gönderip göndermediğini kontrol etmekle kalmayacak, artık bildirimin içeriğine de odaklanacak.

Chrome, izin isteklerini algıladığında otomatik olarak Chrome v84 ile tanıtılan daha sessiz bir kullanıcı arayüzünü kullanarak yeni güvenlik sistemini devreye alacak. Kullanıcılar, adres çubuklarında üzerine tıklandığında bildirime izin verme veya engellemeye devam etme seçeneğini gösteren küçük bir üstü çizili zil simgesi görecek. Bu özellik ayrıca mobil cihazlar için Chrome v86’ya da gelecek.

CHROME 30 GÜN ÖNCEDEN UYARACAK

Chrome, bir sitenin herhangi bir tür bildirimi kötüye kullandığını tespit ettiğinde, Search Console kayıtlı site sahiplerine bir e-posta göndererek, yaptırım başlamadan 30 gün önce onlara bildirimde bulunacak.

Windows ve macOS için kullanıma sunulan bu yeni güncellemenin çok yakında iOS ve Android platformlarına da geleceğini belirtelim. Chrome’u güncellemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

GOOGLE CHROME GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

1.Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

2.Sağ üstte Diğer’i tıklayın.

3.Google Chrome’u Güncelle‘yi tıklayın.

Önemli: Bu düğmeyi bulamıyorsanız en son sürümü kullanıyorsunuzdur.

4.Yeniden başlat‘ı tıklayın.

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