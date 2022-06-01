Google'ın yeni telefonu daha tanıtılmadı ama birileri prototipini satışa sundu! Şimdi ne olacak?

Google, Pixel 7 ailesinin ilk resmi görüntülerini birkaç hafta önce düzenlenen Google I/O etkinliğinde göstermişti. Böylece Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun neye benzeyeceğini görebilmiştik. Şimdi ise ilginç bir olay yaşandı. Daha tanıtılmayan Google Pixel 7 internette satışa çıkartıldı.

DAHA TANITILMAYAN PIXEL 7 SİTEDE SATIŞTA!

Pixel 7'nin prototipi olduğu iddia edilen telefon ünlü bir alışveriş sitesinde açık artırmaya sunuldu. Prototipin görüntüleri, Google'ın gösterdiğiyle eşleşti. Örneğin, prototipte de, Google'ın I/O'da gösterdiği gibi alüminyum bir kamera çıkıntısı var. Ayrıca prototipin rengi, tıpkı Google'ın I/O'da gösterdiği renklerden birine benziyor.

Sitedeki ilanda cihazın ön, arka ve yanlarından birkaç fotoğraf bulunuyor. Telefonun 128 GB depolama alanına sahip olduğu öne sürülüyor. Bu da Google'ın Pixel 7 için 128 GB'lık depolama seçeneğine sahip bir model sunacağını gösteriyor olabilir.

BAŞLANGIÇ FİYATI

Prototip ilanı bir süre sonra kapatıldı ancak başlangıç teklifi 450 dolardan başlıyordu. Google ile konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

