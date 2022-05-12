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Google'dan büyük duyurular geldi! Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Watch ve daha fazlası: Bir sürpriz de var

12.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2022'nin açılış konuşmasını dün akşam gerçekleştirdi. Teknoloji devi büyük duyurular yaptı. Google arama motorundaki gelişmeler, yapay zeka, Android 13 ve Pixel 6a, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, Pixel Watch ve Pixel Tablet bu duyurular arasındaydı. Konuşmanın sonunda ise Google'ın bir sürprizi vardı. İşte Google'ın I/O 2022'deki en büyük duyuruları...

Google, I/O 2022 konferansı için 11-12 Mayıs tarihlerini işaret etmişti. Takvimlerin 11 Mayıs'ı göstermesiyle birlikte ise yıllık geliştirici konferansının açılış konuşması yapıldı ve iki saatlik konuşma sırasında Google birçok duyuru yaptı.

GOOGLE, GOOGLE I/O 22'DE NELER TANITTI?

Dün akşam tanıtılanların arasında yapay zekadan tutun Android'e ve Pixel ürünlerine kadar dikkat çekici pek çok şey vardı. Özellikle Google'ın konuşmasının sonunda yaptığı sürpriz izleyenleri şaşırttı. İşte Google'ın duyurduğu, kullanıcıların ilgisini çekebilecek her şey...

iPHONE SE RAKİBİ PİXEL 6A

iPHONE SE RAKİBİ PİXEL 6A
Google, Google Tensor işlemcili Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinin arasına Google Pixel 6a'yı da ekledi. Yeni orta seviye telefon, Google Tensor çipini kullanacak ve ana kamarası 12 MP çözünürlüğe sahip. Türkiye'de satılmasını beklemediğimiz telefon 449 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülecek.

İLK PİXEL AKILLI SAAT: GOOGLE PİXEL WATCH

İLK PİXEL AKILLI SAAT: GOOGLE PİXEL WATCH
ABD'de restoranda unutulan bir akıllı saatin fotoğraflarının sızdırılmasıyla birçok özelliği belli olan Pixel Watch artık resmileşti. Akıllı saat, Wear OS 3'ün güncellenmiş bir sürümünü çalıştıracak ve sağlık ölçümlerinizi takip etmenizi sağlayan bir Fitbit entegrasyonuna sahip olacak. Pixel Watch'ın hangi çip ile çalıştığını ve fiyatını ise bilmiyoruz. Pixel Watch'ın Pixel 7 serisi ile birlikte bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

PİXEL 7 DEMİŞKEN... GOOGLE ONU DA GÖSTERDİ!

PİXEL 7 DEMİŞKEN... GOOGLE ONU DA GÖSTERDİ!
İnanılması güç ancak Google, aylar sonra (sonbaharda) tanıtılacak Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun birkaç görüntüsünü dün akşam açılış konuşması sırasında paylaştı. Görüntülerde telefonların biraz farklı kamera bölümlerine ve arka panele sahip olacağı görüldü. Ayrıca, görünüşe bakılırsa Google Pixel 7 iki kameraya, Pixel 7 Pro da üç kameraya sahip olacak. Yeni nesil Tensor işlemci de telefonlara güç verecek.

AİRPODS PRO RAKİBİ: GOOGLE PİXEL BUDS PRO

AİRPODS PRO RAKİBİ: GOOGLE PİXEL BUDS PRO
Google, Apple'ın AirPods Pro'suna rakip olan Pixel Buds Pro'yu da dün akşam tanıttı. Kulaklık, 199 dolarlık bir fiyata sahip olacak. ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğine sahip olacak olan Pixel Buds Pro, ANC açıkken yedi saatlik bir pil ömrü sunacak. Google, Buds Pro'nun özel bir ses yongasına sahip olduğunu ve aynı anda iki cihaza bağlanmaya izin vereceğini söylemekte. Kulaklık Pixel 6a gibi 21 Temmuz'da ön siparişe açılacak. Ancak yine Türkiye'de satılması beklenmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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