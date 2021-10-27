HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Tensor için Geekbench kıyaslama sonuçları çıktı

Google Tensor için Geekbench kıyaslama sonuçları çıktı

27.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performans karşılaştırması Twitter’da paylaşıldı. Sonuçlar Google Tensor işlemcisi ile tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde 1012 ve 2760 puan alındığını ortaya koydu.

Google Tensor için Geekbench kıyaslama sonuçları çıktı

Apple’ın üç yıllık işlemcisi Apple A12 Bionic, Google’ın amiral gemisi Google Tensor'ü hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli performansta geride bıraktı. Ama hepsi bu değil. Tensor, 2021 Android amiral gemilerinin çoğunda bulunan Snapdragon 888 işlemci ile karşılaştırıldığında zaten daha yavaş, bu nedenle durumu çifte darbe olarak adlandırabiliriz.

SONUÇLAR ŞAŞIRTMADI AMA BU BİR GÖSTERGE DEĞİL

Ancak, tüm bunlar, Google’ın Tensor ile performans üzerinde verimliliği tercih etme planlarını ortaya koyan lansman öncesi söylentileri göz önüne alındığında zaten bekleniyordu. Ayrıca, kıyaslama sonuçları hiçbir şekilde günlük kullanım performansı için bir gösterge değil. En önemli şey yazılım optimizasyonu ve Google’ın Android uygulaması, piyasadaki en hızlı yazılım deneyimlerinden biri olarak biliniyor. Google’ın hem donanım hem de yazılım üzerindeki kontrolü, Android 12 ile birlikte getirilen geliştirmelerle birleştiğinde, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun performans açısından mevcut amiral gemileriyle eşleşmesi muhtemel.

Alphabet Q3'te Google reklam gelirleriyle rekor kâr ettiAlphabet Q3'te Google reklam gelirleriyle rekor kâr etti

Ayrıca, amiral gemisi Qualcomm ve MediaTek yongalarının bazı cihazlarda aşırı ısındığı biliniyor. Bu nedenle Google, Tensor’un daha serin çalışmasını sağlamak ve daha iyi pil ömrü sunmak için performanstan fedakarlık yapmış olabilir.

Google, Apple'ın izinden gitti: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tüm detaylarıyla tanıtıldı!Google, Apple'ın izinden gitti: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tüm detaylarıyla tanıtıldı!

Clubhouse kullanışlı bir özellik alıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Huawei Watch Fit Mini ortaya çıktıHuawei Watch Fit Mini ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.