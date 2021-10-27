Google Tensor için Geekbench kıyaslama sonuçları çıktı

Apple’ın üç yıllık işlemcisi Apple A12 Bionic, Google’ın amiral gemisi Google Tensor'ü hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli performansta geride bıraktı. Ama hepsi bu değil. Tensor, 2021 Android amiral gemilerinin çoğunda bulunan Snapdragon 888 işlemci ile karşılaştırıldığında zaten daha yavaş, bu nedenle durumu çifte darbe olarak adlandırabiliriz.

SONUÇLAR ŞAŞIRTMADI AMA BU BİR GÖSTERGE DEĞİL

Ancak, tüm bunlar, Google’ın Tensor ile performans üzerinde verimliliği tercih etme planlarını ortaya koyan lansman öncesi söylentileri göz önüne alındığında zaten bekleniyordu. Ayrıca, kıyaslama sonuçları hiçbir şekilde günlük kullanım performansı için bir gösterge değil. En önemli şey yazılım optimizasyonu ve Google’ın Android uygulaması, piyasadaki en hızlı yazılım deneyimlerinden biri olarak biliniyor. Google’ın hem donanım hem de yazılım üzerindeki kontrolü, Android 12 ile birlikte getirilen geliştirmelerle birleştiğinde, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun performans açısından mevcut amiral gemileriyle eşleşmesi muhtemel.

Ayrıca, amiral gemisi Qualcomm ve MediaTek yongalarının bazı cihazlarda aşırı ısındığı biliniyor. Bu nedenle Google, Tensor’un daha serin çalışmasını sağlamak ve daha iyi pil ömrü sunmak için performanstan fedakarlık yapmış olabilir.

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