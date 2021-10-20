Google, Apple'ın izinden gitti: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tüm detaylarıyla tanıtıldı!

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu aslında ilk kez görmüyoruz. Çünkü Google, bundan birkaç ay önce her iki telefonu da duyurmuş, fotoğraflarını paylaşmış ve bazı özelliklerini paylaşmıştı. Hiç şüphesiz telefonların en ilgi çeken yanı Google Tensor adı verilen ve Google tarafından geliştirilen bir işlemciyi kullanıyor olmasıydı. Pixel serisinde ilk kez kendi işlemcisine yer veren ve bu anlamda Apple ve Huawei gibi rakiplerini takip eden Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu sonunda tüm detaylarıyla paylaştı.

GOOGLE PIXEL 6'NIN ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 6'yı anlatarak başlayalım isterseniz. Google'ın yeni akıllı telefonu daha önce de söylediğimiz gibi Google Tensor işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin Snapdragon 888 Plus kadar olmasa da yüksek performanslı olduğu söyleniyor. GPU tarafında ise Mali-G78 var.

İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olan Pixel 6'da 6.4 inç büyüklüğünde 90 Hz Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Android 12 ile gelen telefon 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama ile destekleniyor. Ekrandaki nokta çentikte 8 MP selfie kamerası bulunurken, batarya kısmında bizleri 30W hızlı şarj destekli 4.614 mAh'lik bir batarya karşılıyor. Telefon, 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Gorilla Glass Victus ile desteklenen ekranın dışında telefon IP68 sertifikasına da sahip.

GOOGLE PIXEL 6 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 6 Pro ise Google Pixel 6'nın biraz daha gelişmiş bir modeli. Pixel 6'ya nazaran daha ince çerçevelere sahip olan Google Pixel 6 Pro, 6.7 inçlik QHD+ 120 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı sunabilen LTPO AMOLED ekran ile geliyor. Telefon teknik tarafta Pixel 6 ile olan farkını belli ediyor ve 12 GB RAM ile birlikte 128 GB/256 GB/512 GB dahili depolama seçenekleri sunuyor. 30W hızlı şarj destekli 5.003 mAh batarya ile desteklenen Pixel 6 Pro, ön tarafta 11.1 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verirken, arka kısmında üçlü bir kamera kurulumunu bir araya getiriyor. Bu kameralar sırasıyla 50 MP ana kamera + 48 MP 4x zoom yapabilen telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Son olarak her iki telefonda ekran altı parmak izi okuyucusunun yer aldığını belirtelim.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO'NUN FİYATI

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun fiyatına gelelim. Pixel 6'nın fiyatı 599 dolardan, Pixel 6 Pro'nun fiyatı ise 899 dolardan başlıyor.

Akıllı telefonların resmi olarak Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.

