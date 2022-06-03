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Google Türkiye'de de telif ödeyecek mi? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı'ndan önemli açıklama

03.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Avrupa'da dijital telifle ilgili ödemeler konusunda bazı ülkelerle masaya oturarak 300'den fazla medya kuruluşa ödeme yapmayı kabul etti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Avrupa'da bazı ülkelerle masaya oturan Google temsilcilerini Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Yayman, Google yetkilileri telif konusuna pozitif yaklaştı. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" dedi.

Google Türkiye'de de telif ödeyecek mi? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı'ndan önemli açıklama

Google'ın dijital telifle ilgili ödemeleri konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Google'ın 300'den fazla medya kuruluşa ödeme yapmayı kabul ettiği sisteme Türkiye'yi de dahil etmesi bekleniyordu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise Avrupa’da telif ile ilgili ödemeler konusunda masaya oturan Google Türkiye temsilcilerini komisyona davet ettiklerini bildirdi. 

Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Hüseyin Yayman şöyle konuştu:

"MİLLETVEKİLLERİMİZİN TELİF ÖDENMESİ KONUSUNDA BİR TALEPLERİ OLDU"

"Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi. Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu. Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması. Avrupa Birliği’nde bununla ilgili bir düzenleme oldu.

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"BU KONUYU MASAYA YATIRACAĞIZ"

Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere’de Google’la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye’de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler."

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"TÜRKİYE’DE DE BENZER BİR TELİF ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYORUZ"

Yayman, komisyon olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayarak, "Google Avrupa’da, Almanya’da, Fransa’da, İngiltere'de, Romanya'da hangi telif anlaşması yapmışsa, Türkiye’de de benzer bir telif anlaşması yapmak istiyoruz. Bir müzakere anlayışı içerisinde bu konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı. Yayman, Google temsilcileri ile sık sık telefon görüşmeleri de yaptıklarını sözlerine ekledi. (DHA)

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Google AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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