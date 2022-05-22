Google harekete geçti! Çarpıcı hamle: Telif ücreti ödeyecek! Türkiye için de beklenti oluştu

Dünyaca ünlü ABD'li teknoloji devi Google, bu kez Avrupa ülkelerindeki yayıncılara telif ücreti ödeyeceğine ilişkin bir haber ile gündeme geldi.

Reuters'ın haberine göre; Alphabet çatısı altındaki Google, Almanya, Fransa ve diğer dört AB ülkesinde 300'den fazla yayıncıya haberleri için ödeme yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Şirket, Reuters'e verdiği demeçte ise başkalarının da kaydolmasını kolaylaştırmak için bir araç sunacağını söyledi.

TELİF HAKKI YASALARI SONRASI GOOGLE'DAN HAMLE! ÜCRET ÖDEYECEK

Google'ın bu önemli hareketi, üç yıl önce Google ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, medya kuruluşlarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmaları için ödeme yapmasını gerektiren AB telif hakkı yasalarının kabul edilmesinin ardından geldi.

Haber yayıncıları, uzunca bir zamandır hükümetleri, çevrimiçi platformların içerikler için adil bir ücret ödemeleri yapmalarına dair yasalar çıkarmaya çağırıyor. Avustralya geçen yıl bu tür ödemeleri zorunlu kılarken, Kanada geçen ay benzer bir yasa çıkardı.

Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, blog yazısında, "Şimdiye kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan anlaşmalarımız var." dedi. Yayıncılara ne kadar ödeme yapıldığını ise söylemedi.

Connal, "Şu anda Almanya ve Macaristan'da başlayarak ve önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerinde kullanıma sunulmak üzere binlerce haber yayıncısına teklif sunmak için yeni bir aracın piyasaya sürüldüğünü duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Habere göre bu araç, yayıncılara, Google'ın snippet'leri ve küçük resimleri bir lisans ücreti karşılığında göstermesine olanak tanıyan genişletilmiş bir haber önizleme sözleşmesi sunuyor.

Google'ın Avrupa'da anlaşmaya vardığı grubun üçte ikisi Der Spiegel, Die Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi Alman yayıncılardan oluşuyor.

TÜRKİYE'YLE DE ANLAŞACAK MI? BEKLENTİ VAR

Google'ın bu adımı atması sonrası Türkiye için de bir anlaşma olasılığı konuşulmaya başlandı. Uzman kesimlerde teknoloji devinin Türkiye'yle de bir anlaşma imzalaması için beklenti oluştu. Ancak henüz Türkiye'ye ilişkin herhangi bir anlaşma haberi gelmedi.



