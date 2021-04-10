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Google yanlışlıkla kendi Buds kulaklarını sızdırmış olabilir

10.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9to5Google, Salı günü Google Nest posta listesine gönderilen bir e-postada yeni Piksel Tomurcukları A’nın koyu yeşil renkte göründüğünü bildirdi.

Google yanlışlıkla kendi Buds kulaklarını sızdırmış olabilir

Rapora göre Buds kulaklıklar da beyaz gelecek. Pixel Buds A, e-postadaki resme bakarak şarj göstergesinin kasanın üstüne taşındığını söyledi.

Görüntü, şarj çantasındaki kulaklıkları içeriyor ve ikinci nesil Buds görüntülerine çok benziyor olsalar da önemli bir fark var. Buds kulaklıkların kendileri ve şarj çantasının içi yeşil olarak tasarlanmış. Premium Tomurcuklarda bulunan Quite Mint’den daha koyu bir yeşil tonu. Ayrıca kulaklıklar sızdırılan görüntüde görülmeyen çift tonlu bir tasarıma sahip. Aşağıdaki görselde karşılaştırmalı bir görüntü görebilirsiniz.

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Sızdırılan görüntüler Buds A’nın orman yeşili rengine ve tamamen beyaz bir versiyona sahip olacağı resmi olmayan bilgilerle eşleşiyor. Şarj ışığının konumu değişmiş gibi görünüyor. Bu da kulaklıkların farklı bir donanıma sahip olduğuna dair başka bir ipucu. Google Pixel Buds A, yakın zamanda FCC tarafından onaylandı. Pixel A serisi gibi, bunların da premium modelin daha düşük maliyetli bir versiyonu olması bekleniyor. 2. nesil Buds 180 $ / 170 € ‘ya gidiyor. Fiyat indiriminde bulunmak için yüksek ihtimalle bazı özellikler yüksek ihtimalle atlanacak.

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