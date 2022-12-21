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  4. Gören bir daha baktı... Nasıl olduğunu akıl almadı! Genç çocuğun boynuna 'cirit' saplandı!

Gören bir daha baktı... Nasıl olduğunu akıl almadı! Genç çocuğun boynuna 'cirit' saplandı!

21.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşanan bir kaza akıllara durgunluk verdi. Okulda spor yaptığı esnada bir gencin boynuna cirit saplandı. Boynunu delip bir ucundan girerek diğer ucundan çıkan spor mızrağı herkesi şaşkına çevirirken, inanılmaz olan tek şey kazanın şekli değil. Çocuğun cesareti ve soğukkanlılığı da herkesi şoke etti.

Gören bir daha baktı... Nasıl olduğunu akıl almadı! Genç çocuğun boynuna 'cirit' saplandı!

Korkunç kaza 17 Aralık'ta 14 yaşındaki genç Sadanand Meher Hindistan'ın Odisha kentindeki Agalpur Lisesi'nde spor yaparken meydana geldi. Öğrenci, boynunu delip bir yanından giren diğerinden çıkan spor mızrağı ile hastaneye kaldırıldıktan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

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Paylaşılan görüntülerde, ciritin boğazına bir ok gibi saplandığı ancak onun soğukkanlılığını koruyarak, çevredekiler ve sağlık personeli eşliğinde bir ambulansa ulaştığı görülüyordu.

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Korkunç yaralanmasına rağmen çocuk, görünüşe göre kendi başına yürüyebiliyor ve hatta hastaneye giderken elleriyle mızrağı sabit tutmayı bile başarabiliyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Bhima Bhoi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen genç, mucizevi bir şekilde, korkunç kazadan uzun süreli bir sakatlık yaşamadan kurtuldu.

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Kazanın nasıl meydana geldiği veya o sırada etkinlikleri denetleyen herhangi bir öğretmen olup olmadığı henüz belli değil. Ancak yetkililerin o zamandan beri olayın temeline inmek için bir soruşturma başlattıkları aktarıldı.

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Hindistan cirit

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