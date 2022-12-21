Gören bir daha baktı... Nasıl olduğunu akıl almadı! Genç çocuğun boynuna 'cirit' saplandı!

Korkunç kaza 17 Aralık'ta 14 yaşındaki genç Sadanand Meher Hindistan'ın Odisha kentindeki Agalpur Lisesi'nde spor yaparken meydana geldi. Öğrenci, boynunu delip bir yanından giren diğerinden çıkan spor mızrağı ile hastaneye kaldırıldıktan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde, ciritin boğazına bir ok gibi saplandığı ancak onun soğukkanlılığını koruyarak, çevredekiler ve sağlık personeli eşliğinde bir ambulansa ulaştığı görülüyordu.

Korkunç yaralanmasına rağmen çocuk, görünüşe göre kendi başına yürüyebiliyor ve hatta hastaneye giderken elleriyle mızrağı sabit tutmayı bile başarabiliyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bhima Bhoi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen genç, mucizevi bir şekilde, korkunç kazadan uzun süreli bir sakatlık yaşamadan kurtuldu.

Kazanın nasıl meydana geldiği veya o sırada etkinlikleri denetleyen herhangi bir öğretmen olup olmadığı henüz belli değil. Ancak yetkililerin o zamandan beri olayın temeline inmek için bir soruşturma başlattıkları aktarıldı.