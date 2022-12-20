Lakabı 'Karındeşen Nine'! 66 yaşındaki kadın torunun karısını öldürüp parçalara ayırdı

Svetlana Shilyaeva, torunu ve onun eşiyle birlikte yaşıyordu. Yaşlı kadın, gelini Yuliya Pazylova'yı duş alırken bıçakla katletmesinden sonra 'Kardeşen Nine' lakabını aldı. Yerel basının bildirdiğine göre, cinayetin ardından genç kadının vücudunu parçalara ayıran Svetlana, başını ve leğen kemiğini barajlı bir nehrin rezervuarına attı. Diğer vücut parçalarını ise Tula bölgesindeki mahalleye dağıttı. Bağırsaklarını ise köpeklere yem etti.

''BİRKAÇ KEZ BIÇAKLADIM''

Shilyaeva, Yuliya'yı öldürdükten ve parçalanmış kalıntılarını attıktan kısa bir süre sonra onun kayıp olduğunu bildirdi. Raporlara göre, patolog yaklaşık iki ay sonra girdiği yalan makinesi testinde başarısız olduktan sonra cinayeti itiraf etti.

Sorgu esnasında, genç kadını nasıl öldürdüğünü anlatan Svetlana, “Küvette duş alıyordu ve ben onu birkaç kez bıçakladım. Midesine, dizine ve bir kez de kalbine... Sonra bayıldı.” diye anlattı.

GÖZALTINDA TUTULUYOR

Yaşlı kadın, kalıntıları ustalıkla ortadan kaldırmasına rağmen evde kan izleri bulundu. Yalan makinesi testinde de başarısız olunca, "Onu öldürdüm, cesedini parçaladım ve parçaları sakladım" diyerek suçunu itiraf etti. Tula'daki bir mahkeme tarafından 15 Şubat'a kadar cinayet şüphesiyle gözaltında tutulan Svetlana'nın suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.