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Gören şaşkına dönüyor! Her şey sigara içmek istemesiyle başladı: Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın...

09.01.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Karasu'da metalleri mıknatıs gibi çeken adamı görenler gözlerine inanamıyor. Sigara içmek istediğinde elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması sonrası özelliğini fark eden Süleyman Demirci, "Vücuduma; gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor" diye konuştu. Özelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, “Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor." dedi.

Gören şaşkına dönüyor! Her şey sigara içmek istemesiyle başladı: Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın...

Sakarya Karasu'da yaşayan Süleyman Demirci, sigara içmek isteğinde elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması sonrası yıllardır farkında olmadığı bir özelliğini keşfetti. 'İlçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, "Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor" açıklamasını yapıtı.

"İLÇENİN EN ÇEKİCİ ADAMI"

Karasu'da yaşayan Süleyman Demirci, 2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerinin yapıştığını gördü. Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan Demirci, vatandaşların da dikkatlerini üzerine çekiyor. Çevresinde 'ilçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli’ye de meydan okudu.

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SİGARA YAKARKEN ÖZELLİĞİNİ KEŞFETTİ

Elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması neticesinde özelliği fark ettiğini ifade eden Süleyman Demirci, “Sigara yakarken çakmak düştü, vücuduma yapıştı. O zaman bu özelliğimi keşfettim. O zamandan beri bu özelliğim devam ediyor. Vücuduma; gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor” dedi.

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"ŞAŞIRAN ÇOK OLUYOR"

Özelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, “Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu’ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu, tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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