Görenler duruma anlam veremedi! Tanımadığı bir kişiye metroda yumruk attı... O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olurken tepkileri de beraberinde getirdi. Londra'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi hiç tanımadığı bir kadına bir anda yumruk attı. Telefonuyla ilgilenen kadın yumruğun etkisiyle önce şaşırdı ardından ise acı içinde burnunu tuttu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı?" yorumunu ekledi.