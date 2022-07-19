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Görenler gözlerine inanamadı! 80 binde bir kez gerçekleşen mucizede ikizler amniyotik keselerle doğdu

19.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da gerçekleşen bir doğum dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Her 80 bin doğumda yalnızca bir kez gerçekleşen amniyotik keselerle doğum olayı tıp dünyasını heyecanlandırdı. Şaşırtıcı görüntüler, yeni doğan ikizlerin hala amniyotik keselerinin içindeyken dünyaya geldikleri anları gösterdi.

Görenler gözlerine inanamadı! 80 binde bir kez gerçekleşen mucizede ikizler amniyotik keselerle doğdu

Amniyotik kese hamilelik sırasında bebeği yaralanma, basınca ve diğer olumsuz koşullara karşı korur. Anne karnında bebeği çevreleyen bu ince duvarlı kese doğum başladığında normalinde kırılır. Ancak Brezilya’da gerçekleşen bir doğumda ikiz bebekler amniyotik keselerle dünyaya geldi. İkizler Maria Cecilia ve Maria Alice’in keseleri doktorlar tarafından şefkatle açıldı.

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ŞEHİR EFSANELERİNİ GÜÇLENDİRDİ

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Doğum, ülkenin güney doğusunda bir eyalet olan Ponte Nova'da gerçekleşti. Jinekolog ve doğum uzmanı Dr Emilio Garavini tarafından dünyaya getirilen bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bebeklerin ilginç doğum hikayesinin kulaktan kulağa yayılması üzerine şehir efsaneleri de güçlendi.

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Efsanelere göre bebeklerin kaderinde büyük ve önemli olayları yöneten kişiler olacağı söylendi. Başka bir efsanede ise bebeklerin doğdukları kese sayesinde hiçbir zaman boğulmayacakları öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya doğum ikiz
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