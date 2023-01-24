Görenler gözlerine inanamadı! Ölen annesini evindeki özel odaya gömdü... Mezarının üzerine binlerce dolar döktü

Güney Afrika’da ismi açıklanmayan bir adam vefat eden annesi için herkesi şaşırtacak bir cenaze töreni düzenledi. Annesinin cansız bedenini gömmek için evinin bir odasını özel olarak hazırlayan adam zemini kazdırarak cenazeyi defnetti. Cenazenin üzerini toprakla örterek odanın ortasında bir mezar yaratan adam ardından ise annesi için elindeki deste deste parayı atmaya başladı.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Sosyal medya kullanıcıları adamın cenaze sırasında yaptığı hareketleri adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunun ritüel olduğunu kimse savunmasın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen saygısızlık” yorumunu yaptı.