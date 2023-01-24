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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Ölen annesini evindeki özel odaya gömdü... Mezarının üzerine binlerce dolar döktü

Görenler gözlerine inanamadı! Ölen annesini evindeki özel odaya gömdü... Mezarının üzerine binlerce dolar döktü

24.01.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’da ismi açıklanmayan bir adam vefat eden annesine ilginç bir cenaze töreni yaptı. Annesinin cansız bedenini evinin bir odasına gömen adam bir de mezarı başından binlerce dolar değerinde nakit para attı. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Görenler gözlerine inanamadı! Ölen annesini evindeki özel odaya gömdü... Mezarının üzerine binlerce dolar döktü

Güney Afrika’da ismi açıklanmayan bir adam vefat eden annesi için herkesi şaşırtacak bir cenaze töreni düzenledi. Annesinin cansız bedenini gömmek için evinin bir odasını özel olarak hazırlayan adam zemini kazdırarak cenazeyi defnetti. Cenazenin üzerini toprakla örterek odanın ortasında bir mezar yaratan adam ardından ise annesi için elindeki deste deste parayı atmaya başladı.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

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Sosyal medya kullanıcıları adamın cenaze sırasında yaptığı hareketleri adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunun ritüel olduğunu kimse savunmasın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen saygısızlık” yorumunu yaptı.

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cenaze güney afrika

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