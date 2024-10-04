Görenler onu tanıyamıyor... Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin'in yeni mesleği de şaşırttı

2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Adını Feriha Koydum dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin dizideki 'Cansu İlhanlı' karakteri ile hafızalara kazındı.

Dizinin ardından değişimiyle çok konuşulan ünlü isim estetikleri ve verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. Sedef Şahin'i görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin son haline 'tanıyamadım', 'başkası sandım', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

UZUN ZAMANDIR ORTALARDA YOKTU

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin uzun zamandır ekrandan uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuğa ara veren ünlü isim şimdi de yeni mesleği ile şaşırttı. Şahin'in bir süredir öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

Sedef Şahin özel bir üniversite tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor.

Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro okudu. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı.

Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. 2007-2008 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Sevgili Dünürüm adlı dizide Mine adlı karakteri canlandırdı.