MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görenler onu tanıyamıyor... Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin'in yeni mesleği de şaşırttı

Görenler onu tanıyamıyor... Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin'in yeni mesleği de şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum ile büyük bir çıkış yakalayan ve adını geniş kitlelere duyuran Sedef Şahin son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Görenlerin tanımakla güçlük çektiği Şahin yeni mesleğiyle de şaşırttı...

Görenler onu tanıyamıyor... Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin'in yeni mesleği de şaşırttı

2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Adını Feriha Koydum dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin dizideki 'Cansu İlhanlı' karakteri ile hafızalara kazındı.

cansu kapak

Dizinin ardından değişimiyle çok konuşulan ünlü isim estetikleri ve verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. Sedef Şahin'i görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin son haline 'tanıyamadım', 'başkası sandım', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

KAPAK CANSU

UZUN ZAMANDIR ORTALARDA YOKTU

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin uzun zamandır ekrandan uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuğa ara veren ünlü isim şimdi de yeni mesleği ile şaşırttı. Şahin'in bir süredir öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

şahin 3

Sedef Şahin özel bir üniversite tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor.

şahin 4

Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro okudu. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı.

şahin 5

Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. 2007-2008 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Sevgili Dünürüm adlı dizide Mine adlı karakteri canlandırdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sedef Şahin adını feriha koydum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası duyurdu: Konut ve taşıt kredilerinde beklenen gelişme

Merkez Bankası duyurdu: Konut ve taşıt kredilerinde beklenen gelişme

Dev otel zinciri şubelerini kapatıyor!

Dev otel zinciri şubelerini kapatıyor!

Evlat acısıyla sarsıldı! Kızı hayatını kaybetti

Evlat acısıyla sarsıldı! Kızı hayatını kaybetti

Fişin sonu gelmedi! Sepet sepet doldurdular... 'İlk alışveriş'

Fişin sonu gelmedi! Sepet sepet doldurdular... 'İlk alışveriş'

Lise sistemi değişiyor! Yetkili isim sinyali verdi: "Ele almamız gerekiyor"

Lise sistemi değişiyor! Yetkili isim sinyali verdi: "Ele almamız gerekiyor"

Eski İBB adayından korkunç cinayet

Eski İBB adayından korkunç cinayet

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.