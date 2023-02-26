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Görenleri şaşkına çevirdi! Enkaz altından kurtardığı 'yarım' otomobille trafiğe çıktı: "Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

26.02.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, enkaz altından kurtardığı 'yarım' otomobili ile görenleri şaşkına çeviriyor. Antakya’da inşaat ustalığı yapan 52 yaşındaki Oğural, günler sonra Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle enkaz altından çıkardığı ve tavan kısmını kestiği otomobili ile trafiğe çıktı. Çalışır vaziyetteki otomobiliyle erzak almak için yola düşen Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” diye konuştu.

Görenleri şaşkına çevirdi! Enkaz altından kurtardığı 'yarım' otomobille trafiğe çıktı: "Tehlikeli ama yapacak bir şey yok"

11 ili etkileyen deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural ise deprem nedeniyle Yeşilköy Mahallesi’nde yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı. Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti. Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

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HATAY'DA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARDIĞI YARIM OTOMOBİLLE TRAFİĞE ÇIKTI

52 yaşındaki Oğural şu ifadeleri kullandı;

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“Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı.

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"ÇALIŞTIĞINI FARK ETTİK, MOTOR GİBİ KULLANIYORUZ"

Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz.

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Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız. Tehlikeli bir yoluculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde”

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(İHA)

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Hatay Otomobil

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