Görenleri şaşkına çeviren görüntüler! Cenaze nakil aracının kapısı bir anda açıldı... Cansız beden yolun ortasına düştü

MYNET|DIŞ HABERLER Polonya'nın güneydoğusundaki Stalowa Wola'ya bir cenaze nakil aracıyla naaş taşınırken aracın elektrikli kilidi bozuldu ve ceset beklenmedik bir şekilde yolun ortasına düştü. Akan trafikteki sürücüler o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Sürücüler ilk başta bir kaza olduğunu zannettiklerini dile getirdi.

CENAZEVİ ÖZÜR METNİ PAYLAŞTI

Cenaze evi, cenaze aracının teknik arızasından kaynaklandığını belirten bir açıklama yayınlayarak özür diledi. Cenaze evi açıklamasında, "Şahsımızın cenazesinin taşınması sırasında cenaze aracının elektrikli bagaj kapağı kilidinin beklenmedik bir teknik arızası sonucu, firmamızın yüksek standartlarını yansıtmayan talihsiz bir olayın meydana geldiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Hatamızı kabul ediyoruz ve yaşananlardan dolayı tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Merhumların ailelerine karşı derin bir üzüntü duyuyoruz ve merhumlara her zaman saygı gösteriyoruz. Bu tür olayların gelecekte tekrar yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.