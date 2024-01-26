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    4. Tıklanma uğruna aldatılma hikayesini anlattı! Her cümlesi altınla yarıştı... Canlı yayında 100 bin TL para topladığı iddia edildi

    Tıklanma uğruna aldatılma hikayesini anlattı! Her cümlesi altınla yarıştı... Canlı yayında 100 bin TL para topladığı iddia edildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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    Çobanlık yaptığı anları paylaşarak sosyal medyada fenomene dönüşen Furkan Ağluç isimli bir kişi son olarak açtığı canlı yayında aldatılma hikayesini anlattı. Sık sık sosyal medyada sevgilisi Nia ile paylaşımlar yapan Ağluç, sevgilisinin başka bir adamla asansörde öpüştüğü anları yayınladı. Fenomen çobanın aldatıldığını anlattığı canlı yayın 130 bin kişi tarafından izlendi ve genç adamın canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi.

    TikTok'ta çektiği videolar sayesinde 2.4 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Furkan Ağluç, bir süre önce kendisini gibi fenomen olan Nia Kurbanova'ya evlilik teklif ederek nişanlanmıştı.

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    Evlilik teklifi ettiği anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Ağluç bu kez ise sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyerek isyan etti.

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    "HARCANAN BEN OLDUM"

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    Nia'nın başka bir erkekle asansörde yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Ağluç, "İstanbul'da senle beraberdik. Ara sıra dertleştik. İnsan karşıma geçer, 'Nia ile ciddi düşünüyor musun? Biz Nia'yla sen varken veya yokken bir şey yaşadık. Ayrılman için söylemiyorum ama bilgin olsun' der. Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" dedi.

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