Tıklanma uğruna aldatılma hikayesini anlattı! Her cümlesi altınla yarıştı... Canlı yayında 100 bin TL para topladığı iddia edildi

TikTok'ta çektiği videolar sayesinde 2.4 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Furkan Ağluç, bir süre önce kendisini gibi fenomen olan Nia Kurbanova'ya evlilik teklif ederek nişanlanmıştı.

Evlilik teklifi ettiği anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Ağluç bu kez ise sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyerek isyan etti.

"HARCANAN BEN OLDUM"

Nia'nın başka bir erkekle asansörde yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Ağluç, "İstanbul'da senle beraberdik. Ara sıra dertleştik. İnsan karşıma geçer, 'Nia ile ciddi düşünüyor musun? Biz Nia'yla sen varken veya yokken bir şey yaşadık. Ayrılman için söylemiyorum ama bilgin olsun' der. Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" dedi.