Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime destek

Daha önceki yönetimler döneminde hizmetten yoksun bırakılan okulların ihtiyacının görevlendirilen belediye tarafından karşılandığını aktaran Dayanan, yardımların yanı sıra okullarda tiyatro, müzikal, İstanbul, Ankara ve Antalya gezileri gibi çeşitli aktiviteler düzenlendiğini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, yaptığı açıklamada, belediyenin, yapılan görevlendirmenin ardından eğitime yönelik de hizmet sunduğunu söyledi.

"Kayyum atandıktan sonra ilçemizde akademik başarıya yönelik de çok ciddi sonuçlar aldık. Gerçekten belediyecilik hizmetini kayyumlar döneminde gördük. Belediyecilikte eğitimle ilgili hizmetler de varmış. Bunu kayyumlar döneminde gördük.

Ne yazık ki daha önce belediyeler, belediye hizmeti anlayışından yoksun bir şekilde ilçede herhangi bir alanda çalışma yapmamıştı. Kayyum atandıktan sonra çözemediğimiz sorunları kayyuma ilettik. Bunları projeler halinde sunduk. Bakım onarımdan geçmeyen hiçbir okulumuz kalmadı."

Dayanan, eğitime katkılarından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a teşekkür etti.

