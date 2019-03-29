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Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevlendirme yapılan belediye ilçedeki okulların ihtiyaçlarını karşıladı - İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan: - "Belediyecilikte eğitimle ilgili hizmetler de varmış. Bunu kayyumlar döneminde gördük"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Silopi Belediyesince, ilçedeki okulların ihtiyaçları karşılandı.

Silopi Belediyesi, kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine taşıyan PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce tahrip ettiği, onarılarak yeniden hizmete açılan 17 okulun da aralarında bulunduğu ilçe genelindeki okullarda tespit edilen ihtiyaçları giderdi.

Bu kapsamda okullara kamera sistemi, klima, oyun parkları kuruldu, parke taşı yardımı yapıldı, okulların bakım onarımı tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, yaptığı açıklamada, belediyenin, yapılan görevlendirmenin ardından eğitime yönelik de hizmet sunduğunu söyledi.

Daha önceki yönetimler döneminde hizmetten yoksun bırakılan okulların ihtiyacının görevlendirilen belediye tarafından karşılandığını aktaran Dayanan, yardımların yanı sıra okullarda tiyatro, müzikal, İstanbul, Ankara ve Antalya gezileri gibi çeşitli aktiviteler düzenlendiğini aktardı.

Dayanan, sağlanan yardımlarla okulların ihtiyacının yüzde 90 oranında karşılandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kayyum atandıktan sonra ilçemizde akademik başarıya yönelik de çok ciddi sonuçlar aldık. Gerçekten belediyecilik hizmetini kayyumlar döneminde gördük. Belediyecilikte eğitimle ilgili hizmetler de varmış. Bunu kayyumlar döneminde gördük.
Ne yazık ki daha önce belediyeler, belediye hizmeti anlayışından yoksun bir şekilde ilçede herhangi bir alanda çalışma yapmamıştı. Kayyum atandıktan sonra çözemediğimiz sorunları kayyuma ilettik. Bunları projeler halinde sunduk. Bakım onarımdan geçmeyen hiçbir okulumuz kalmadı."

Dayanan, eğitime katkılarından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Silopi

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