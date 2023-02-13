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Görevliyi çileden çıkardılar! Enkaz başında anonslar ardı ardına geldi: "Zor kullanılacak! Bir kişinin daha kurtarılmasını istiyorsanız..."

13.02.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin üzerinden bir haftadan fazla bir süre geçse de enkaz altındaki vatandaşlar için umut tükenmiş değil. 163. saatte de Adıyaman'da enkaz yığınlarının arasından bir kişinin kurtarılması çevredekilere büyük sevinç yaşattı. Ancak bu sırada kopan sevinç çığlıkları ve oluşan kargaşa, özel harekat ekiplerinin de bulunduğu bölgedeki enkaz başındaki görevliyi adeta çileden çıkardı.

Görevliyi çileden çıkardılar! Enkaz başında anonslar ardı ardına geldi: "Zor kullanılacak! Bir kişinin daha kurtarılmasını istiyorsanız..."

Türkiye'nin hafızasına acı bir iz bırakan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kayıpları 30 bine dayandı. En çok yıkıma uğrayan illerden olan Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları 163. saatte de devam etti. Enkazdan kurtarılan her can başta ekipler ve yakınları olmak üzere büyük sevinç yaşatıyor. Bu sevinç anlarında yaşanan bir gerginlik ise Adıyaman'daki Uslu Apartmanının enkazından kameralara yansıdı...

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BİR ANDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Depremin 163. saatinde Adıyaman'da yıkılan apartmanın enkazından bir kişi daha sağ kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin yanı sıra oldukça kalabalık olduğu görülen noktada gelen bu haber canla başla çalışan ekipleri de, çalışmaları izleyen kişileri de sevince boğdu ve hareketlilik yaşandı, ayrıca sesler yükseldi.

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ÜST ÜSTE UYARDI

Ancak o sırada, Haber Global canlı yayınına yansıyan görüntülerde, enkazda çocuk olduğu belirtilen ikinci bir kişinin olduğu bilgisiyle ekipler ve vatandaşlar sessizliğe davet edildi, anonslar ardı ardına geldi.

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"BİR KİŞİNİN DAHA KURTARILMASINI İSTİYORSANIZ..."

Bir başka kişinin kurtarılabileceği bilgisiyle hareket eden görevli, megafonla anons yaparak "Sessiz olacağız, son kez uyarıyorum. Yoksa zor kullanılacak. Bir kişinin daha kurtarılmasının istiyorsanız karşı tarafa geçin" sözleriyle defalarca uyarıda bulundu.

Bu sırada enkaz noktasında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu görüldü.

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