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İstanbul depremi ile ilgili bu detayı Naci Görür ilk kez paylaştı: NATO’ya gittik anlattık!

13.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem uzman Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’da beklenen depremle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yaptıkları çalışmalarla NATO’yu bile uyardıklarını dile getiren Görür, İstanbul’da beklenen olası bir depremin büyüklüğünün 7.6’ya kadar ulaşabileceğini belirterek “Lafla değil bunun bilimsel araştırmalara göre söylüyoruz. Sismik çalışmalar var, bu bilimsel bir realitedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul depremi ile ilgili bu detayı Naci Görür ilk kez paylaştı: NATO’ya gittik anlattık!

İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin olduğu günden bu yana Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul için uyarılarına devam ediyor. Görür, İstanbul depremi ile ilgili uyarılarını tekrarlayarak bu kez yaptıkları uyarıları anlattı. Görür açıklamasında “Biz hükümetleri uyardık, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanıydım NATO'ya gittik bu tehlikeyi anlattık. İstanbul'da 60 bilim adamının katılmasıyla toplantılar yaptık. Çalışmalar yaptık” diyerek İstanbul’da 7.6 büyüklüğüne kadar ulaşması olası olan bir depremin beklendiğini anlattı.

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Haber Global'de Buket Aydın'a konuşan Prof. Dr. Naci Görür’ün İstanbul depremi ile ilgili yaptığı son açıklamadan bazı önemli satır başları şu şekilde:

“İstanbul'da daha doğrusu Marmara'da her an bir deprem olma olasılığı yüzde 64'tür! Yazı tura bile atsan yüzde elli ellidir. Lafla değil bunun bilimsel araştırmalara göre söylüyoruz. Sismik çalışmalar var, bu bilimsel bir realitedir. 1999'dan sonra 20 seneyi geçti. Tehlike daha da arttı. Zaman da bu kadar önemli. İstanbul'da depremin olacağı çok büyük bir olasılık.

1912'de Şarköy depremi var, 1999 Gölcük depremi var. Biri batısında biri doğusunda 1776'dan beri İstanbul'da deprem yok burası sismik bir boşluk. Fayın sağı ve solu kırılırsa ortası da kırılmak zorunda. Dünyada bütün araştırmacılar bunu söylüyor, deprem olmayacak diyen yok.

“NATO’YA BİLE GİTTİK BU TEHLİKEYİ ANLATTIK”

Biz hükümetleri uyardık, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanıydım NATO'ya gittik bu tehlikeyi anlattık. İstanbul'da 60 bilim adamının katılmasıyla toplantılar yaptık. Çalışmalar yaptık. Denizlerde çalıştık. Bütün bilimsel araştırmaların sonucudur bu. Marmara Denizi'ni dünyanın en bilinen denizi haline getirdik.

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“MARMARA’DAKİ DEPREM ‘GELİYORUM’ DİYE BAĞIRIYOR”

Marmara'daki deprem 'Geliyorum' diye bağırıyor. Minimum 7.2 maksimum 7.6 şiddetinde deprem bekleniyor. İki noktada fay sistemi kilitli. Biri Adalar'ın güneyi, 45 km uzunluğunda! Bu fay boydan boya kilitliyse en fazla 7.0 şiddetinde deprem üretir. Kumburgaz fayı da kilitli. Yeşilköy açıklarıyla Silivri açıklarıyla uzanan 65 km arasında bir fay hattıdır. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa bu 7.6'ya kadar gider.”

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deprem İstanbul naci görür

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