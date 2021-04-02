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Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Nesnelere odaklanarak eşi olmayanı bulun

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Algılama kısaca farklı duyu organlarının çevreden aldığı bilgileri zihinde yorumlama yeteneği olarak ifade edilir. Bilgiyi yorumlayabilme becerisi ise beynin belirli bilişsel süreçleri nasıl işlettiği ve halı hazıra sahip olunan bilgi birikimiyle doğru orantılıdır.

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Nesnelere odaklanarak eşi olmayanı bulun

Algılamanın pek çok çeşidi olduğu gibi bunlar kişiden kişiye göre de çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlerden biri olan 'Görsel Algı' ise özetle gözümüzün görüp, beynimize aktardığı bilgileri yorumlayabilme yeteneğidir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görselde bir çalışma masası resmedilmiştir. Masanın üzerinde yer alan nesnelerden iki adet olduğunu belirtmemiz gerekir. Ancak sadece bir tanesinden tek adet var. Defter, kalem, kağıt, cetvel, ataç, lastik ve kalemtıraş nesneler... Peki sadece bir adet olan hangisidir?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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Matematik
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