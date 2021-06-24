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Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan şekli ne kadar sürede görebilirsiniz?

24.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme ve görsel algılama yetisi tamamen odaklanma ve konsantrasyon ile alakalıdır. Bir görsele baktığınız anda detayları fark edemeyebilirsiniz. Bu durum odaklanma ve konsantrasyona bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Peki siz gizlenen ayrıntıları ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan şekli ne kadar sürede görebilirsiniz?

Görsel algılama beyinle bağlantılı olarak sistematik yapıda ilerler. Bu sistemin içinde aslında bir karmaşa hali de mevcuttur. Bu karmaşanın tamamen düzgün ilerleyebilmesi için beynin daha aktif ve etkin bir şekilde çalıştırılması gerekir. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir şekle odaklanmanızı istiyoruz. Görselde masasında oturan ve bilgisayar başında çalışan bir adam resmedilmiştir. Ancak bu oturma şekillerinden biri farklı. Bu farkı ne kadar sürede bulabilirsiniz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki farklı şekli bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz şekli daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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