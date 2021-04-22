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Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan arıyı fark edebildiniz mi?

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme becerinize ne kadar güvenirsiniz? Özellikle kalabalık bir görselde saklanan küçük detayları ne kadar sürede fark edebilirsiniz? Gözlerinizle alakalı herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyorsanız özgüveni yüksek bir şekilde ‘net görme’ yeteneğiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu büyük yanılgıdır. Çünkü saklanan ayrıntıları bulmak kimi zaman kolay olmaz.

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan arıyı fark edebildiniz mi?

Görsel algılama yeteneği beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Beynin daha etkili ve aktif bir şekilde çalışabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Günümüz teknolojisinde beyin kaslarının çalışabilmesi için herhangi bir spor salonu olmadığına göre iş tamamen başa düşmüş durumdadır. Beyin kaslarının daha doğru bir şekilde çalışabilmesi için aslında bulmacalar oldukça yararlı egzersizlerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir arıya odaklanmanızı istiyoruz. Görselde ayçiçekleri ve onların üzerine sevimli bir gezinti yapan kelebekler resmedilmiştir. Ancak bu kelebeklerin arasında yaramaz bir arı uçuyor. Bu arıyı ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki patatesi bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz arıyı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?


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