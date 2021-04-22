Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan arıyı fark edebildiniz mi?

Görsel algılama yeteneği beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Beynin daha etkili ve aktif bir şekilde çalışabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Günümüz teknolojisinde beyin kaslarının çalışabilmesi için herhangi bir spor salonu olmadığına göre iş tamamen başa düşmüş durumdadır. Beyin kaslarının daha doğru bir şekilde çalışabilmesi için aslında bulmacalar oldukça yararlı egzersizlerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir arıya odaklanmanızı istiyoruz. Görselde ayçiçekleri ve onların üzerine sevimli bir gezinti yapan kelebekler resmedilmiştir. Ancak bu kelebeklerin arasında yaramaz bir arı uçuyor. Bu arıyı ne kadar sürede fark edebilirsiniz?