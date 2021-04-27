Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan kelebeği fark edebildiniz mi?

Görsel algılama beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Beynin daha aktif ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı vardır. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir arıya odaklanmanızı istiyoruz. Görselde çiçekler ve onların üzerine sevimli bir gezinti yapan uğur böcekleri resmedilmiştir. Ancak bu uğur böceklerinin arasında yaramaz bir kelebek uçuyor. Bu kelebeği ne kadar sürede fark edebilirsiniz?