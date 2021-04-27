Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan kelebeği fark edebildiniz mi?

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan kelebeği fark edebildiniz mi?

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme yeteneğinize ne kadar güvenirsiniz? Yoğun ve kalabalık bir görselde saklanan küçük bir detayı ne kadar sürede fark edebilirsiniz? Gözlerinizle alakalı herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyorsanız görme yeteneklerinizden emin olarak hareket edersiniz. Ancak bu güven büyük bir yanılgıdır. Çünkü saklanan bir nesneyi bulmak her zaman kolay olmaz.

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan kelebeği fark edebildiniz mi?

Görsel algılama beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Beynin daha aktif ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı vardır. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir arıya odaklanmanızı istiyoruz. Görselde çiçekler ve onların üzerine sevimli bir gezinti yapan uğur böcekleri resmedilmiştir. Ancak bu uğur böceklerinin arasında yaramaz bir kelebek uçuyor. Bu kelebeği ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki kelebeği bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz kelebeği daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Reyting sonuçları açıklandıReyting sonuçları açıklandı
Maviyle yeşilin harmanı: Hamsilos Tabiat ParkıMaviyle yeşilin harmanı: Hamsilos Tabiat Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Kanye West’in ayakkabısı rekor kırdı! Servet değerinde

Kanye West’in ayakkabısı rekor kırdı! Servet değerinde

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Sağlak ya da solak olmaya nasıl karar veririz?

Sağlak ya da solak olmaya nasıl karar veririz?

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Zorla kadın olarak büyütüldü

Zorla kadın olarak büyütüldü

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.